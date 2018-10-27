В 2020 году в немецком городе Аугсбург закроют завод Fujitsu, который является последним производителем компьютеров в Европе, пишет Deutsche Welle.

Закрытие завода японской компании коснется полторы тысячи работников. Под угрозой окажутся 300 рабочих мест, в связанных с заводом компаниях Германии.

Отделы разработки, сборки и логистики переедут в Японию. Сейчас между менеджментом компании и работниками продолжаются переговоры о дальнейшей судьбе работников, которые потеряют работу в результате закрытия завода.

Представители Fujitsu сообщили, что завод в Аугсбурге, который занимался производством ноутбуков и устройств для хранения информации, является последним заводом такого рода во всей Европе.

Сейчас в области производства компьютеров доминируют азиатские фирмы: Acer и Asus с Тайваня, Lenovo из Китая, Samsung и LG из Южной Кореи. Конкуренцию им составляют только три крупные американские гиганты компьютерной индустрии: Apple, Dell и HP.

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