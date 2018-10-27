Ввод в эксплуатацию обеих ниток газопровода «Турецкий поток» планируется до конца 2019 года. Об этом говорится в материалах к визиту президента Владимира Путина в Стамбул, где он примет участие в четырехстороннем саммите по Сирии и проведет встречу со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, пишет «РИА Новости».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство через Черное море газопровода, который будет состоять из двух ниток. Первая предназначена для поставок голубого топлива турецким потребителям, вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

В конце мая стало известно, что «Турецкий поток» продлят до Болгарии. Кроме того, в Будапеште также выразили надежду, что газопровод достроят до Венгрии.

«Газпрому» будет принадлежать весь морской участок газопровода. Также компания полностью берет на себя финансирование строительства обоих направлений. Газотранспортную инфраструктуру на территории Турции будет возводить местная Botas.

Minval.az