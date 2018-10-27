Президент США Дональд Трамп уверен, что его избрание на эту должность стало худшим событием для России. Об этом он заявил на митинге со сторонниками в штате Северная Каролина. Трансляцию с места события вел телеканал Fox News.

Победа в 2016 году на выборах стала «худшим, что случалось с Россией», считает американский президент. Он отметил, что, несмотря на его неудобство для Москвы, необходимо налаживать контакты между странами. «Однако поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей, Японией и всеми остальными — это хорошая, а не плохая идея. Мы будем продолжать добиваться результатов», — заверил Трамп.

Minval.az