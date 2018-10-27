Невеста саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, убитого в генконсульстве в Стамбуле, отказала президенту США Дональду Трампу в посещении Белого дома из-за неискренности его позиции. Об этом сообщает Reuters.

«Я не приняла приглашение президента США посетить Белый дом, так как оно направлено на то, чтобы повернуть общественное мнение в его сторону. Не поеду в Белый дом, пока США не будут искренними в своих решениях по убийству Джамаля Хашкуджи», — заявила Хатице Ченгиз в интервью телеканалу Habertürk. Она потребовала справедливого расследования и наказания всех виновных.

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