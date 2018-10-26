Любимая собака королевы Великобритании Елизаветы II умерла в Виндзорском замке в возрасте 12 лет. Об этом сообщает Daily Mail. Это был последний представитель породы вельш-корги пемброк при королевском дворе.

Причины смерти не уточняются, однако отмечается, что до этого питомцы королевы умирали в основном от онкологических заболеваний.

Королева очень любит собак этой породы. Она разводила их с 1944 года. Тогда ей подарили первого такого щенка по имени Сьюзан на 18-летие. С тех пор она вырастила 30 корги.

Уиспер не был прямым наследником первой собаки Елизаветы, ведь королева взяла его в 2016 году после смерти хозяина, бывшего егеря Сандрингемского дворца. Но Елизавета привязалась к доброму псу и очень сильно огорчена из-за его смерти. У неё осталось ещё две собаки, Кэнди и Вулкан, однако они — не корги, а дорги (помесь таксы и корги).

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