Хатиджа Дженгиз, невеста убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, рассказала, в каком случае примет приглашение американского лидера Дональда Трампа посетить Белый дом. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

«Я не приняла приглашение президента США посетить Белый дом, так как оно направлено на то, чтобы повернуть общественное мнение в его сторону. Не поеду в Белый дом, пока США не будут искренними в своих решениях по делу об убийстве Джамаля Хашукджи», — заявила она.

При этом Дженгиз добавила, что журналист был обеспокоен перед посещением генконсульства Саудовской Аравии с целью получения необходимых документов для свадьбы.

Minval.az