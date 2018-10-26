Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз провели телефонный разговор в четверг, 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что переговоры состоялись по инициативе главы саудовского государства. В ходе общения Салман ибн Абдул-Азиз проинформировал Путина «о принятых мерах для раскрытия всех фактов и обстоятельств убийства подданного Джамаля Хашукджи». Он также рассказал о намерении Эр-Рияда привлечь виновных в убийстве журналиста к ответственности.

Российский лидер выразил уверенность в прозрачности расследования, проводимого Саудовской Аравией. Кроме того, монарх подтвердил приглашение Путину посетить с визитом Эр-Рияд. Сроки визита Путина будут проработаны по дипломатическим каналам.

Minval.az