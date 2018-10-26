Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предсказал грядущую в 2019 году отмену санкций против своей страны. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на южнокорейский журнал «Син Тона».

По данным источника издания в Китае, представители северокорейских госпредприятий и чиновники с сентября активно проводят консультации с китайскими властями и стараются активизировать сотрудничество. Связывают это с заявлением Ким Чен Ына о скорой отмене ограничительных мер.

Собеседник журнала пояснил, что лидер КНДР сказал своим подчиненным следующее: «В следующем году санкции против нас будут отменены. Заранее будьте готовы к этому. Кто преуспеет в этом деле, тот не пожалеет, получив соответствующее вознаграждение, а также звание героя. Действуйте побыстрее».

По словам другого источника, в последние месяцы власти Китая значительно ослабили контроль на границе с Северной Кореей. В частности, менее тщательно проверяется содержимое направляющихся в КНДР грузов, также в обход различных запретов северокорейских рабочих начали пристраивать на китайские предприятия в пограничных районах.

Minval.az