Cербия не признает самопровозглашенное Косово в обмен на вступление в Евросоюз.

Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, комментируя недавнее заявление немецкого депутата Петера Байера о необходимости признать Косово в качестве условия для вступления в ЕС. По словам Дачича, для Белграда данная уступка была бы равносильна предательству своего лица и Конституции ради «европейской морковки».

«Сигналы из отдельных ключевых стран Запада, а прежде всего из США, которые до сих пор твердо стояли на позициях, что для них независимость Косова — законченный вопрос, дают нам право бороться, уважая реальность в регионе, а также основы международного права, которые были грубо нарушены в 2008 году односторонними действиями власти в Приштине», — цитирует Дачича издание «Вечерне новости».

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