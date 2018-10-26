Житель британского города Уэстклифф-он-Си (графство Эссекс, Шотландия) попал в больницу с тяжелой формой заражения крови из-за привычки кусать ногти на руках. Об этом сообщает издание The Mirror.

В январе Рики Кеннеди (Ricky Kennedy) так сильно обкусал ноготь на большом пальце, что под ним образовался пузырь с жидкостью. 57-летний мужчина обратился к врачу, и тот велел ему принимать антибиотики. Однако спустя несколько дней боль распространилась по всему телу и была такой сильной, что он не мог двигаться. Жена вызвала ему скорую с подозрением на сердечный приступ.

«Я даже не думал, что причина всему — ранка на пальце. Мне было так больно, что я думал, что умру», — рассказал он.

Врачи диагностировали у Кеннеди сепсис и заявили, что вероятность выжить в данном случае составляет 50 процентов. Мужчину выписали из больницы только в мае, еще два месяца ему пришлось принимать антибиотики. Сейчас он страдает от многочисленных осложнений: эрозии ключицы, инфекционного артрита и астмы.

Тем не менее, Кеннеди очень рад наконец-то оказаться дома: «Мне повезло выжить. Пусть я уже не так здоров и силен, зато я здесь вместе с семьей, а это самое главное». Мужчина играет на гитаре в церковном хоре и считает, что молитвы прихожан помогли ему исцелиться.

По данным издания, в среднем, в Великобритании за год от заражения крови умирает 44 тысячи человек.

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