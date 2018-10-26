Управление совместных программ F-35 Lightning II временно приостановило эксплуатацию некоторых этих истребителей пятого поколения из первых серийных партий, которые налетали много часов.

«Совместная правительственная и отраслевая техническая группа завершила оценку топливопроводов в двигателе Pratt & Whitney на самолете F-35. Помимо ранее выявленного неисправного топливопровода, анализ выявил два дополнительных топливопровода, требующих проверки», — сообщили Marine Times в управлении.

При этом упоминается, что некоторые из более старых двигателей с наибольшими часами полета могут потребовать замены топливопроводов. Процедура проверки и замены может быть выполнена в рамках предполетного обслуживания, не предполагающего снятие двигателя.

Конкретное число F-35, полеты которых приостановлены, не упоминается, однако, по данным близкого к управлению источника, оно равняется примерно паре десятков машин.

При это источник упомянул, что топливопроводы, подлежащие замене поставляет один и тот же производитель.

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