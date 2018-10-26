Ереванская газета «Грапарак» пишет, казалось бы, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в первую очередь должен был стать «гостем» Совета безопасности Армении и его секретаря Армена Григоряна, однако оговорки американской стороны, связанные с личностью Армена Григоряна, проявились также во время этого визита.

«Правда, Болтон посетил Совет безопасности, однако встреча тет-а-тет с секретарем Совета безопасности не состоялась. Встречались с одной стороны Джон Болтон, а с другой – глава МИД, министр обороны Армении и секретарь Совбеза. А в конце дня, Григорян пытался пригласить его на ужин, однако получил отказ. Сразу после пресс-конференции советник президента США по вопросам национальной безопасности уехал из страны», — пишет газета.

Minval.az