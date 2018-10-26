Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о том, что соглашение между Анкарой и Москвой по сирийскому Идлибу выполняется без проблем.

«Мы вместе с Россией и Ираном (гаранты перемирия в Сирии наряду с Турцией — ред.) разработали формулу, которая учитывает интересы всех сторон. В Женеве не смогли решить эти проблемы, и мы приняли решение по сирийскому урегулированию в Астане. Потом были Сочи, Тегеран – мы дошли до логического конца. В результате по Идлибу сейчас нет никаких проблем», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он вновь заявил о намерении Турции «очистить от террористов и вернуть законным владельцам» сирийские территории к востоку от Евфрата. Эти регионы Сирии в настоящее время контролируют при поддержке США силы самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Minval.az