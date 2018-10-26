В китайском Чунцине вооруженная кухонным ножом женщина ранила 14 воспитанников детского сада, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

39-летняя подозреваемая совершила нападение утром в пятницу у ворот детского сада, когда дети возвращались с утренней зарядки. Сотрудники учебного заведения и охрана смогли остановить женщину, приехавшая на место происшествия полиция ее арестовала.

По распространившимся в сети кадрам видно, как полицейские уводят по виду взволнованную подозреваемую. О мотивах ее поступка пока не сообщается.

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