Ирландская певица Шинейд О’Коннор, ранее сменившая имя на Магду Давитт, заявила, что теперь у неё ещё одно имя, потому что она приняла ислам. Теперь её зовут Шухада, имя переводится с арабского как «мученица», сообщает The Daily Mail.
«Это естественное завершение любого путешествия разумного теолога. Всё изучение священных писаний приводит к исламу, который делает все остальные священные писания излишними. Мне будет дано новое имя. Это будет Шухада», — написала певица в своём аккаунте в «Твиттере».
Happy pic.twitter.com/VkJsj2IFAi
— Shuhada’ Davitt (@MagdaDavitt77) 23 октября 2018 г.