Ирландская певица Шинейд О’Коннор, ранее сменившая имя на Магду Давитт, заявила, что теперь у неё ещё одно имя, потому что она приняла ислам. Теперь её зовут Шухада, имя переводится с арабского как «мученица», сообщает The Daily Mail.

«Это естественное завершение любого путешествия разумного теолога. Всё изучение священных писаний приводит к исламу, который делает все остальные священные писания излишними. Мне будет дано новое имя. Это будет Шухада», — написала певица в своём аккаунте в «Твиттере».

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