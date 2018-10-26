Директор ЦРУ Джина Хэспел в четверг ознакомила президента США Дональда Трампа с ходом расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Как передает ТАСС, об этом сообщила журналистам пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Директор ЦРУ Джина Хэспел провела для президента брифинг этим утром после возвращения из Турции. Она рассказала президенту, что удалось выяснить и какие разговоры у нее были по этому поводу», — проинформировала Сандерс. Никаких деталей разговора Трампа с Хэспел пресс-служба Белого дома приводить не стала.

Трамп неоднократно заявлял, что не будет принимать меры в отношении властей Саудовской Аравии до тех пор, пока не получит необходимую информацию об убийстве Хашукджи от сотрудников американских спецслужб, которые отправились с этой целью в Турцию.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что Хэспел прослушала в Турции аудиозаписи, сделанные во время убийства Хашукджи. Представители ЦРУ и Национальной разведорганизации Турции (МИТ) отказались прокомментировать агентству эту тему.

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