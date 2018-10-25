Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готова поддержать строительство терминала для сжиженного газа из США. Об этом она сообщила на встрече с депутатами бундестага, пишет The Wall Street Journal.

Она рассказала, что правительство выделит на софинансирование проекта 500 миллионов евро.

Меркель отметила, что терминал еще много лет будет нуждаться в господдержке, но считает свое решение стратегическим. По словам издания, такое решение может защитить от санкций США «Северный поток — 2», по которому будет поступать газ из России.

В августе 2018 года WSJ сообщала, что США почти закончили разработку санкций против строительства «Северного потока-2». По данным издания, ограничения для компаний, которые участвуют в реализации проекта, могут ввести уже через несколько недель. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с критикой этого газопровода. Так, в июле он заявил, что Германия станет «заложницей» России, когда «Северный поток-2» будет завершен.

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