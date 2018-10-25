Старший сын оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в посольстве королевства в Турции, покинул территорию Саудовской Аравии, передает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам одного из источников, Салах Хашукджи имеет двойное гражданство Саудовской Аравии и США, из-за чего ему были запрещены поездки за рубеж. Сообщается, что сын убитого журналиста покинул королевство в среду, 24 октября.

Оба источника отказались раскрыть пункт назначения сына Хашукджи или любые другие детали его отъезда.

Minval.az