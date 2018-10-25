Европарламент в четверг принял резолюцию с призывом в адрес властей ЕС согласовать и ввести запрет на поставки вооружений Саудовской Аравии в связи с убийством в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает «Интерфакс».

«На фоне этого жестокого убийства данная резолюция повторяет прежний призыв Европейского парламента ко всем правительствам стран ЕС — добиться совместной позиции, чтобы ввести общее для ЕС эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию», — говорится в пресс-релизе Европарламента.

«Депутаты Европейского парламента также призывают главу дипломатии ЕС Федерику Могерини и государства-члены быть готовыми ввести точечные санкции, в том числе запрет на выдачу виз и заморозку активов, против подданных Саудовской Аравии, когда будут установлены факты», — отмечается в документе. В резолюции подчеркивается, что убийство Хашукджи не могло произойти без ведома или руководства наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда.

Также парламентарии пообещали поднять вопрос о членстве ряда стран, включая Саудовскую Аравию, в Совете ООН по правам человека на следующем заседании Совета 5 ноября в Женеве.

Minval.az