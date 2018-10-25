Израиль отверг требование России увеличить временной интервал информирования об операциях израильских военных в Сирии.

Как передает Лента.ру со ссылкой на Times of Israel, министр обороны страны Авигдор Либерман объявил, что Израиль не намерен ограничивать свою свободу действий. «Мы не будем принимать никаких ограничений в отношении нашей свободы действий, а когда речь идет о национальной безопасности, мы примем меры», — заверил он.

Издание уточнило, что обычно Израиль предупреждает Россию за несколько минут до совершения авиаудара. Увеличение временного интервала, уточнил высокопоставленный источник, может ограничить свободу маневра Израиля в Сирии, поставит под угрозу самолеты израильских ВВС и позволит Ирану подготовиться к ударам.

Москва настаивает на том, чтобы Израиль значительно увеличил время предварительного уведомления о наносимых по сирийской территории авиаударах после того, как неподалеку от побережья Средиземного моря был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. На борту находились 15 военнослужащих, они погибли.

Министр обороны России Сергей Шойгу возложил всю вину за случившееся на Израиль, а израильская армия — на Сирию, Иран и «Хезболлу».

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