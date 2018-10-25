Посылку с подозрительным устройством получили в доме актера Роберта де Ниро в районе Трайбека в Нью-Йорке, сообщает телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники.

Источники рассказали, что устройство схоже с теми, что получили ранее ряд американских политиков, то есть речь может идти о взрывном устройстве.

Ряд СМИ отмечает, что посылка поступила в принадлежащий актеру ресторан, который в результате эвакуировали.

СМИ отмечают, что актер нередко критиковал президента США Дональда Трампа.

Раннее в среду в США ряду политических деятелей поступили посылки со взрывными устройствами. Всего на данный момент известно о семи посылках, направленных критикам Д.Трампа, отмечает Эн-би-си.

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