Свобода слова не может служить обоснованием для оскорблений пророка Мухаммеда, постановил Европейский суд по правам совета (ЕСПЧ).

Как передает Анадолу, ЕСПЧ вынес решение по иску 47-летнего гражданина Австралии, осужденного в 2011 году к денежному штрафу в размере 480 евро за оскорбление религиозных чувств мусульман.

Австралиец обжаловал решение суда высшей инстанции в ЕСПЧ, утверждая, что его слова должны рассматриваться с призмы статьи 10-й Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая декларирует право человека свободно выражать и придерживаться своего мнения.

В сегодняшнем вердикте ЕСПЧ говорится, что оскорбление религиозных чувств мусульман не только не подпадает под действие вышеуказанной статьи конвенции, но и представляет угрозу свободе вероисповедания в Австралии.

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