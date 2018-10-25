Авиапассажирам никогда не говорят о многочисленных опасностях, которые подстерегают их во время рейсов. Об этом, признают сами пилоты, упомянув о том, что к примеру, при подлете к пункту назначения экипаж иногда совершенно не видит перед собой аэропорт.

«Иногда крайне трудно найти этот треклятый аэропорт — внизу слишком много огней»-заявил один из пилотов, передает life.ru.

В свою очередь летчик Air China Верикс Лин добавил, что никто из его пассажиров не узнает от него о том, что самолет захвачен террористами.

«Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впала в панику, а другая сочла бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно, нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полета», -отметил он.

Еще один пилот убежден, что людям на борту не стоит рассказывать, насколько стар их самолет. «Я не упоминаю, что самолет, в котором мы находимся, был построен в 1968 году», — отмечает он.

А еще авиапассажиры часто не имеют ни малейшего представления о качестве уборки в самолете, отмечает издание. «Иногда времени так мало, что уборщики просто собирают мусор, забирают наушники с пледами и уходят. Складные столики и прочие поверхности не дезинфицируются. Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом», — рассказывает летчик Рэндалл Каммингс.

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