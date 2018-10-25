Известный эфиопский дипломат Сахле-Ворк Зевде стала первой женщиной, возглавившей Эфиопию.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Фитсум Арега.

«Обе палаты парламента избрали посла Сахле-Ворк Зевде следующим президентом Эфиопии, это историческое событие. Она первая женщина, возглавившая современную Эфиопию», — написал он в своем официальном Twitter-аккаунте.

Накануне, как сообщает местный журнал Addis Standard, обе палаты парламента страны одобрили отставку предыдущего президента страны Мулату Тешоме, возглавившего страну в 2013 году. Тешоме, как и его предшественник, принадлежит к народности оромо — крупнейшей этнической группе в Эфиопии.

Согласно конституции, президент страны избирается парламентом на 6 лет и не может исполнять обязанности более двух сроков. Президент в Эфиопии исполняет в большей степени представительские функции, а реальная власть в стране принадлежит премьер-министру.

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