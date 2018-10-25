Чувство внутренней тревоги заставило мать троих детей из Нью-Джерси позвонить в полицию другого штата (Кентукки) и убедить правоохранителей в том, чтобы они проверили некоего Диллана Джаррелла.

Согласно сообщению life.ru, его задержали как раз в тот момент, когда он, вооруженный до зубов, покидал свой дом. При обыске у этого 20-летнего парня нашли целый арсенал: огнестрельное оружие, более 200 патронов, бронежилет и подробнейший план атаки на местную школу.

Койберли Булл является матерью троих детей — 16, 11 и 8 лет. Читая ленту Facebook, она наткнулась на сообщение, адресованное ее детям. Пользователь написал несколько расистских ругательств и пожелал ребятам скорой смерти. Она зашла на его страницу и увидела фото с оружием. Женщина тут же написала онлайн-обращение в полицию и опубликовала его скрин у себя на странице.

Полицейские решили проверить наводку и поймали 20-летнего Диллана как раз в тот момент, когда он выходил из дома с сумкой, набитой боеприпасами и оружием. На нем был бронежилет. Кроме того, копы нашли у него подробный план атаки. В какую именно школу направлялся Джаррелл, пока сказать трудно, его адвокат запретил общаться с кем-либо на эту тему.

В компьютере Джаррелла полицейские нашли последние запросы, судя по которым, он пытался найти наилучший способ обмануть камеры наблюдения в школах. Диллану уже предъявили обвинение в двух пунктах террористической угрозы второй степени. Сейчас он находится за решеткой и ждет суда. А миссис Булл сейчас получает тысячи писем со словами благодарности со всей страны.

Minval.az