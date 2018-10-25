Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление вице-президента США Майка Пенса о финансировании каравана мигрантов центральноамериканскими странами.

«Если бы это сказал не сумасшедший экстремист Майк Пенс, можно было бы просто посмеяться, но уже начинается империалистическая паранойя, обвиняющая меня во всем, что произойдет», — заявил Мадуро во время выступления, которое транслировалось на его странице в Facebook. Лидер Венесуэлы также убежден, что эту одержимость можно объяснить тем, что «они не смогли свергнуть нас», передает РИА Новости.

Напомним, в среду Пенс обвинил Венесуэлу в финансировании многотысячного каравана мигрантов из Гондураса, который движется к границам США. В своем заявлении Пенс сослался на информацию, полученную от президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

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