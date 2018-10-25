Недавнее землетрясение и последовавшее за ним цунами в Индонезии стало карой за деятельность геев. Об этом заявил лидер малайзийской оппозиции Ахмад Захид Хамиди, передает Лента.ру со ссылкой на Channel NewsAsia.

Политик выступал в парламенте с речью, в которой предупреждал о растущем влиянии ЛГБТ-сообщества в Малайзии. По его словам, в городе Палу, по которому ударило цунами, насчитывалось «более тысячи человек, вовлеченных в подобную активность». «В результате вся территория была сметена. Это наказание от Аллаха», — заявил Ахмад Захид.

Слова бывшего вице-премьера и экс-главы МВД вызвали шквал критики. Заявления назвали глупыми и безответственными. Мужчину также обвинили в популистских комментариях ради сохранения собственного лица: политику грозит тюрьма по делу о коррупции. Правозащитники отметили, что тема обвинений в адрес ЛГБТ-сообщества постоянно всплывает, когда карьерам чиновников и политиков грозит крах.

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