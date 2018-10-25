Первая леди США Меланья Трамп прокомментировала рассылку подозрительных посылок в США. Об этом сообщает AFP.

«Меланья Трамп после появления сообщений о бомбах сказала, что осуждает эти «трусливые атаки», — пишет агентство.

Minval.az