Первая леди США Меланья Трамп прокомментировала рассылку подозрительных посылок в США. Об этом сообщает AFP.
«Меланья Трамп после появления сообщений о бомбах сказала, что осуждает эти «трусливые атаки», — пишет агентство.
Первая леди США Меланья Трамп прокомментировала рассылку подозрительных посылок в США. Об этом сообщает AFP.
«Меланья Трамп после появления сообщений о бомбах сказала, что осуждает эти «трусливые атаки», — пишет агентство.
Дата: 2018/10/25 0:07
Раздел: Мир
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