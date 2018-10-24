Apple и Samsung были оштрафованы суммарно на 15 млн евро итальянским регулятором за «нечестный бизнес». Компании обвинили в искусственном замедлении старых смартфонов, передаёт BBC.

Apple получила штраф в размере 10 млн евро, Samsung — 5 млн евро. Вендоров наказали за умышленное замедление производительности смартфонов. Эксперты выяснили, что новые версии операционных систем умышленно притормаживали работу старых устройств, что могло мотивировать потребителя приобрести новый девайс.

Обе компании должны будут опубликовать информацию об оплате штрафа на своих сайтах. Apple и Samsung комментировать наказание отказались.

Minval.az