В американском штате Южная Каролина был продан выигрышный билет лотереи Mega Millions. Купивший его стал обладателем джекпота в размере $1,537 млрд. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что пока не известно, кто стал обладателем джекпота.

Официальный представитель лотереи в Южной Каролине указала, что в рамках процедуры обеспечения безопасности не может назвать даже округ или город штата, в котором был продан выигрышный билет.

Уточняется, что обладатель выигрышного билета может анонимно обратиться в течение 180 дней за получением приза. При этом продавец, который продал данный билет, получит $50 тыс.

Minval.az