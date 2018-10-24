Спецслужбы США перехватили «подозрительную посылку», отправленную в Белый дом. Об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.
По данным телеканала, отправление перехватили на военной базе в Вашингтоне.
Спецслужбы США перехватили «подозрительную посылку», отправленную в Белый дом. Об этом со ссылкой на источник сообщает CNN.
По данным телеканала, отправление перехватили на военной базе в Вашингтоне.
Дата: 2018/10/24 19:32
Раздел: Мир
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