Министра туризма Замбии Чарльз Банда заявил, что в настоящее время популяция бегемотов в национальном парке Южная Луангва превышает 13 тысяч, тогда как данный район оптимален лишь для пяти тысяч. Поэтому правительство страны приняло решение убить около двух тысяч животных, передает Reuters.

По словам чиновника, уровень воды в реке Луангва, где обитают большинство бегемотов, является недостаточным для их нынешней популяции, а перемещать животных в другие районы страны слишком дорого.

Банда считает, что экосистема района может оказаться под угрозой, если не сократить численность бегемотов.

Рассказывая о коварных планах правительства страны, агентство напоминает, что 2016 году британская организация по защите животных Born Free возглавила кампанию против отстрела бегемотов в Замбии, назвав его трофейной охотой.

Теперь представители организации заявили, что Замбия не представила обоснованных научных доводов, указывающих на избыточную популяцию бегемотов в Луангве. В Born Free отмечают, что, согласно научным данным, выборочный отстрел стимулирует размножение и в конечном итоге приводит к увеличению популяции, «рискуя создать порочный круг смерти и уничтожения».

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