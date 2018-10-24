Директор ЦРУ Джина Хэспел, прибывшая во вторник в Турцию, получила возможность ознакомиться в некоторыми материалами дела убитого саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в среду сообщила газета Sabah.

По ее данным, в Национальной разведорганизации Турции (МИТ) для Хэспел был организован специальный брифинг по делу журналиста. Руководителю ЦРУ были показаны улики, собранные турецкими криминалистами на территории саудовских диппредставительств в Стамбуле, а также продемонстрированы некоторые видео и аудиозаписи, имеющиеся у следствия.

Minval.az