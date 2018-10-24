В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в некоторых местах будет слабый туман. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-18, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 752 мм до 748 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-60%.

25 октября в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков, однако утром и вечером в некоторых западных районах ожидаются дожди.

Утром будет туман. Будет преобладать западный ветер, скорость которого местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az