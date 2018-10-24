Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не могло произойти без поддержки со стороны Соединенных Штатов. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает ТАСС.

«Не думаю, что кто-либо мог решиться на такое преступление без поддержки со стороны США, — приводит официальный сайт президента Ирана слова Роухани. — Никто и представить себе не мог, что сегодня в современную эпоху мы можем стать свидетелями такого убийства».

Кроме того, президент осудил убийство Хашукджи и призвал Турцию провести «беспристрастное и тщательное расследование». «Мы просим турецкое правительство продолжить расследование, чтобы предоставить мировой общественности все подробности этого преступления, не имеющего прецедентов за последние десятилетия», — отметил он.

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