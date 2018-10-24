Соединенные Штаты запретят въезд на свою территорию 21 подданному Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента.

«Госсекретарь [США Майкл Помпео] объявил, что у 21 подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в смерти Джамаля Хашкаджи, будут аннулированы визы, или же они не смогут подать документы на них, чтобы попасть на территорию США», — отметил он.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт пояснила, что «Госдепартамент имеет широкие полномочия — согласно разделу 221 «Закона об эмиграции и гражданстве» — по аннулированию виз лицам на базе той или иной информации, которая указывает на то, что держатель визы не имеет права въезжать на территорию США». «Конфиденциальность [информации] по визовым вопросам защищена законодательством США, которое запрещает обсуждать отдельно взятые визовые случаи», — добавила она.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты могут применить санкции в рамках «Глобального закона Магнитского» в отношении виновных в убийстве Хашкаджи. Глава американской дипломатии не исключил и других мер против указанных лиц.

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