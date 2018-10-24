Фанаты Анны Курниковой ликуют: певец сообщил, что он наконец-то решился сыграть свадьбу со своей любимой! Это известие стало настоящей сенсацией: Энрике Иглесиас и Курникова вместе уже 17 лет, однако они до сих пор не только не женаты, но даже официально не обручены.

Тут вдруг 43-летний Иглесиас сделал совершенно неожиданное заявление. «Знаете, некоторые говорят: «Я с ней уже так давно, что чувствую, как будто мы уже женаты…» Но это не мой случай. Я очень хотел бы жениться на Анне!» — признался Иглесиас, рассеяв все сомнения в своих намерениях.

Как пишет издание «7Дней», раньше Энрике настолько мало рассказывал о своей личной жизни, что об их паре с Анной постоянно ходили самые невероятные слухи. Много раз сплетники утверждали, что влюбленные обвенчались. Другие шли еще дальше, заявляя, что Иглесиас и Курникова успели не только пожениться, но и развестись. Теперь Энрике, наконец-то внес полную ясность в вопрос о своем семейном положении.

Любопытно, что невероятно скрытный прежде Иглесиас теперь удивляет фанатов шокирующе откровенными рассказами о своей интимной жизни. Так, в своем недавнем интервью Энрике заявил, что секрет долговечности его отношений с Анной — это регулярный секс по утрам. «Именно это я получаю каждое утро на завтрак!» — сообщил певец. Еще пару недель назад Энрике озадачил другим признанием. Иглесиас рассказал: «Многие жалуются, что когда у них появляются дети, супругам становится не до секса. У меня же, напротив, никогда еще не было так много секса, как сейчас — после рождения наших близнецов! — заявил он. — Сейчас у нас с Анной все просто идеально. К тому же она просто потрясающая мать, и даже когда я просто смотрю на то, как она управляется с детьми, это делает меня совершенно счастливым!»

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