Верховный суд Швейцарии снял ограничения на распространение информации о причинах, по которым российский бизнесмен Роман Абрамович не смог получить вид на жительство в этой стране. Как сообщает Bloomberg, суд не поддержал Абрамовича, который настаивал, что обнародование такой информации повредит его репутации.

По данным агентства, суд сослался на озабоченность полиции Швейцарии по поводу того, что в отношении предпринимателя есть подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами, а его швейцарские активы могут якобы иметь частично нелегальное происхождение. Такой ответ дала полиция на запрос миграционной службы.

Из решения также следует, что предоставление Абрамовичу вида на жительство может угрожать общественной безопасности и создать репутационный риск для Швейцарии.

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