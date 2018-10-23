Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник позвонил родным саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого в начале октября в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

В пресс-службе турецкого лидера изданию «Анадолу» сообщили, что в ходе беседы Эрдоган выразил соболезнования членам семьи Хашукджи.

Эрдоган пожелал сыну Джамаля Хашукджи – Абдулле и другим родным покойного терпения и стойкости.

Глава государства выразил глубокое сожаление в связи с убийством журналиста, подчеркнув готовность Анкары сделать все возможное для прояснения всех деталей преступления.

Minval.az