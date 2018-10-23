Военнослужащий-срочник одной из воинских частей оккупационной армянской армии Айк Саркисян получил огнестрельное ранение на захваченных территориях Азербайджана.
Инцидент произошел 23 октября около 12:10, сообщают армянские СМИ.
Военнослужащий-срочник одной из воинских частей оккупационной армянской армии Айк Саркисян получил огнестрельное ранение на захваченных территориях Азербайджана.
Инцидент произошел 23 октября около 12:10, сообщают армянские СМИ.
Дата: 2018/10/23 19:15
Раздел: Бывший СССР
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