Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, чье имя часто упоминают в связи с убийством журналиста в Турции, отсутствовал на открытии форума Future Investment Initiative.

«Принц Мухаммед не присутствовал на начале конференции. Международное давление против него растет, а критики подозревают его в заказе убийства Хашукджи, или как минимум в том, что он знал о нем», — сообщает агентство Ассошиэйтед пресс.

При этом агентство упоминает, что данный форум является «детищем» Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, и направлен на привлечение инвестиций в королевство.

Вместо него гостей приветствовал министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех.

Согласно сообщению, несмотря на то, что на форуме не приняли участия бизнесмены из США и стран Запада, партнеры из России и стран Азии заключили сделки на 50 млрд долларов США.

Minval.az