Президент США Дональд Трамп пообещал остановить растущий караван беженцев из Гватемалы при помощи армии.

По его словам, передвижение мигрантов является «нападением на страну», передает USA Today. При этом американский лидер заявил, что отправит к границе с Мексикой «столько военных, сколько понадобится».

По последним данным, сейчас к американским границам приближается караван мигрантов из Гондураса в количестве около 7,2 тыс. человек.

Как считает глава Белого дома, ответственность за поток мигрантов несут демократы. Трамп, на протяжении своего пребывания у власти неоднократно пытался провести в стране миграционную реформу.

Однако Конгресс не поддерживает главу государства и принимает изменения в ограниченном масштабе.

При этом упоминается о том, что миллионы нелегальных мигрантов являются одной из самых острых проблем в южных штатах США.

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