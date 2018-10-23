Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/10/23 16:33
Раздел: Азербайджан
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