Страница известного бизнесмена была заморожена из-за подозрения во взломе. Причиной стал пост о любви к аниме.

Twitter заблокировал аккаунт миллиардера Илона Маска из-за признания в любви к японскому жанру мультипликации аниме. Об этом сообщил сам Маск.

Бизнесмен в понедельник, 22 октября написал на своей странице в Twitter

О том, что любит аниме. В соцсети посчитали, что аккаунт миллиардера взломали и заморозили его страницу.

Маск посмеялся над этим после того, как страницу «разморозили». Илон Маск в последнее время стал особенно активным в соцсети, общаясь с поклонниками.

Minval.az