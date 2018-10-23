Суд английского города Мейдстон, графство Кент, провел слушания по делу Хэйли Везерол (Hayley Weatherall), убившей своего супруга после девяти месяцев покушений на его жизнь. Об этом сообщает издание The Mirror.

Британка предпринимала попытки убить своего 49-летнего мужа Рэймонда, больного раком мозга, с лета 2017 года до ранней весны 2018-го. 32-летняя Хэйли вступила в сговор со своим любовником и лучшим другом мужа Гленном Поллардом (Glenn Pollard) и его 20-летней дочерью Хизер (Heather).

За это время злоумышленники пытались отравить мужчину, взорвать его машину и утопить во время рыбалки. Рэймонд воспринимал происходящее как «череду происшествий, неудач и совпадений». В истории браузера его супруги полицейские обнаружили запросы «техники тихого убийства», «креативные способы убийства» и «16 шагов, чтобы убить кого-то и не попасться».

В итоге Рэймонд был убит выстрелом в голову: пуля попала в его правую щеку и прошла через левую. Неподалеку от места преступления следователи обнаружили брошенную машину Хизер Поллард.

Прокурор Саймон Тейлор (Simon Taylor) утверждает, что мотивом убийства были интимные отношения между Хэйли и Гленном Поллардом. Дочь последнего помогала преступникам из любви к отцу. Все трое отрицают причастность к преступлениям. Слушания продолжаются.

Хэйли вышла замуж за Рэймонда в ноябре 2016 года, у них трое детей.

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