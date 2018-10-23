Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи со строительством НПЗ Star.

«Я благодарен моему брату, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за строительство НПЗ Star, открытие которого состоялось 19 октября», — сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе прошедшего в парламенте страны заседания правящей Партии справедливости и развития, сообщают турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что НПЗ Star является важным проектом для Турции.

По его словам, это один из наиболее важных энергетических проектов в Турции, так как НПЗ Star обеспечит 25 процентов потребностей страны в нефтепродуктах.

Minval.az