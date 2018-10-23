Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу на полях саммита в Стамбуле 27 октября, сообщил представитель МИД России Андрей Буравов.

По его словам, готовится как встреча в формате Россия-Турция-Германия-Франция, так и двусторонняя встреча.

Комментируя повестку встречи Путина и Эрдогана, Буравов сказал, что «главам двух государств всегда есть что обсудить с учетом развития международной обстановки и динамики двусторонних связей».

27 октября в Стамбуле состоится саммит по Сирии с участием президентов России, Турции и Франции, а также канцлера Германии.

Центральной темой переговоров станет создание условий для репатриации сирийских беженцев.

Minval.az