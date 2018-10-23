Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, морось, юго-западный ветер днем временами будет усиливаться.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17, днем — 21-25, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 762 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем — 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах Нахчыванской АР ожидаются переменные грозовые дожди. Утром местами туман. В отдельных местах будет дуть порывистый юго-восточный ветер.

Ночью 13-18, днем 23-28, в горах ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az