Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле было умышленным и заранее спланированным, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Президент Турции выразил соболезнования семье и близким саудовского журналиста.

Эрдоган заявил, что Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. В убийстве, по словам Эрдогана, участвовали две группы саудовцев. В состав одной из них входили девять человек, включая генералов. Они прилетели в Турцию за день до убийства. Накануне убийства они посетили генконсульство в Стамбуле, Белградский лес и район Ялова. Президент Турции убежден, что время и место убийство журналиста были спланированы заранее.

Теперь Анкара рассматривает дипломатические меры против Саудовской Аравии.

Эрдоган назвал важным шагом тот факт, что Саудовская Аравия на днях официально признала, что Хашукджи действительно был убит. Однако у Турции остались вопросы к Эр-Рияду — в том числе о том, по чьему указанию действовали люди, убившие журналиста, почему заявления саудовской стороны противоречили друг другу и наконец — что случилось с телом убитого. По словам Эрдогана, Турция вынесет эти вопросы на рассмотрение международного сообщества. При этом президент Турции подчеркнул, что верит в заинтересованность короля Саудовской Аравии Салмана в тщательном расследовании убийства.

Minval.az