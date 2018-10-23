Главное управление полиции г.Баку и городская прокуратура распространили официальную информацию в связи с наездом автобуса на пешехода, приведшее к летальному исходу.

В поступившей в Report информации говорится, что 19 октября в 11:30 на территории Сабунчинского района Баку водитель Заур Гулиев остановил следовавший по маршруту №131 автобус марки Daewoo BS 090 с государственным регистрационным номером 90-TH-257, принадлежащий ООО General Avtocompany, с правой стороны дороги для того, чтобы пассажиры смогли сойти, и после этого, подавая автобус назад, переехал насмерть переходившую дорогу по пешеходному переходу Айсель Мамедову 1998 г.р.

По факту в следственном отделе Сабунчинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, назначена соответствующая экспертиза, опрошены свидетели.

Заур Гулиев был привлечен к делу в качестве обвиняемого, ему было предъявлено обвинение по указанной статье УК и решением суда в отношении него применена мера пресечения – арест.

В ходе следствия было установлено, что водитель автобуса потребляет наркотики, ввиду чего в отношении должностных лиц ООО General Avtocompany, создавших водителю условия заниматься пассажироперевозками, в Следственном управлении городской прокуратуры начато расследование.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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